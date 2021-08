Com os suspeitos a PM apreendeu: 377 tabletes de maconha e R$ 45 em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

Com os suspeitos a PM apreendeu: 377 tabletes de maconha e R$ 45 em espécie.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 26/08/2021 19:44 | Atualizado 26/08/2021 19:45

RIO DA OSTRAS - Dois homens foram detidos com uma carga de drogas, na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada pela Polícia Militar (PM) após denúncias dando conta da comercialização de entorpecentes próximo do supermercado Oasis.



Durante incursão à Rua Pernambuco, militares abordaram J.S.R., de 24 anos, e W.J.S.C., de 21. Com eles, foram apreendidos 377 tabletes de maconha e R$ 45 em espécie. Segundo a PM, J. S.R, assumiu a propriedade do material ilícito. Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde o suspeito de 24 anos foi autuado por tráfico e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário.

Já W.J.S.C, que possui anotações criminais por associação para o tráfico de drogas, ameaça, motim de presos, incêndio, dano qualificado, lesão corporal e corrupção de menor, foi autuado como usuário de entorpecentes e liberado em seguida.