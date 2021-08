Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Rio das Ostras. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 25/08/2021 13:25 | Atualizado 25/08/2021 13:28

RIO DAS OSTRAS- Uma moto e um carro colidiram no início da tarde desta quarta-feira (25) nas proximidades do trevo de Rio das Ostras, no bairro Jardim Campomar.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para realizar os primeiros atendimentos. O motociclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora.



Segundo informações, ele não se feriu com gravidade, apesar do forte impacto durante a batida.

*Matéria em atualização.