Ação resultou na apreensão de 117 tabletes de maconha, 50 sacolés e 24 pinos de cocaína, R$ 35 em espécie, um rádio comunicador e uma roupa camuflada. - Foto: Divulgação/PM.

Ação resultou na apreensão de 117 tabletes de maconha, 50 sacolés e 24 pinos de cocaína, R$ 35 em espécie, um rádio comunicador e uma roupa camuflada.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 24/08/2021 15:17 | Atualizado 24/08/2021 15:17

RIO DAS OSTRAS - Agentes da Polícia Militar em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizaram, nesta segunda-feira (23), a apreensão de 117 tabletes de maconha, 50 sacolés e 24 pinos de cocaína, R$ 35 em espécie, um rádio comunicador e uma roupa camuflada.



Um homem foi detido e encaminhado juntamente com os entorpecentes para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde foi feito o registro da ocorrência. A apreensão aconteceu quando a equipe realizava o patrulhamento no Âncora e foi informada que sete pessoas estavam armadas e realizando tráfico de drogas na localidade.



Os agentes pediram reforço e articularam um cerco tático com os policiais do Gat (Grupamento de Ações Táticas), da 3ª Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar. No local, os policiais foram recebidos a tiros. Após o cessar dos disparos, os PMs foram vasculhar a mata e viram um homem se desfazer de uma sacola e tentar se esconder em cima de uma residência.



Os entorpecentes encontrados, o rádio transmissor, a roupa camuflada e o dinheiro foram levados, juntamente com o indivíduo, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.



“O Proeis é um Programa que vem para somar forças no combate à criminalidade em nosso Município. As constantes apreensões de drogas nos trazem a certeza que estamos no caminho certo. O apoio do prefeito Marcelino e de toda a população fazem com que mais resultados positivos sejam alcançados”, destacou o coordenador do Programa, subtenente Cosme Uedson Moreira.