Publicado 23/08/2021 22:01

RIO DAS OSTRAS- Um adolescente foi apreendido depois de trocar tiros com a Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (23), no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Proeis, após denúncias dando conta que que cerca de sete traficantes estavam ostentando armas e comercializando entorpecentes na Rua Novo Horizonte.



Durante incursão ao local, os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram, iniciando um confronto. Após o cessar fogo, os envolvidos fugiram pela mata, mas os policiais conseguiram deter um deles, E.G.S, de 17 anos. Com ele foram apreendidos 117 papelotes de maconha, 24 pinos de cocaína de R$10,00, 50 pinos de cocaína de R$ 20,00, um rádio transmissor e R$35,00 em espécie.

O menor, que já possui antecedentes criminais, foi levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foi autuado por ato análogo e ficou apreendido. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.