Na Avenida das Flores, no Âncora, não há calçamento e moradores sofrem em dis de chuva. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 23/08/2021 18:57 | Atualizado 23/08/2021 18:58

RIO DAS OSTRAS - Moradores de diversos bairros de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, têm reclamado da falta de infraestrutura em diversos bairros da cidade. Segundo eles, não há pavimentação, calçamento e saneamento básico. O cenário da maioria das ruas ruas do município é de um terreno revirado. Os domicílios de diversas regiões fazem parte do grupo cujas ruas não apresentam pavimento, calçada, meio-fio, arborização, bueiro e rampa. O esgoto a céu aberto também atormenta os moradores.



Conforme um rioostrense que preferiu não ser identificado, na localidade da Portelinha, no bairro Âncora, o esgoto corre a céu aberto pelas ruas e o mau cheiro toma conta. Na Avenida das Flores não há calçamento.

"Quando não está chovendo, a poeira traz doenças respiratórias para os moradores e, quando chove, sofremos com lama na porta das casas", relata. O problema também acontece em outras regiões do município, como nos bairros Village, Ouro Verde e Enseada das Gaivotas.

A doméstica Clara Miranda, moradora do Village, tem uma rotina para os dias de chuva: galocha nos pés e rodo na mão. Nessas situações, ninguém entra e ninguém sai da rua. “Minha filha tem 15 anos e até hoje a bicicleta. Não tem asfalto aqui”, reclama Cláudia. A via não tem placas com o nome do logradouro. Alguns moradores penduraram o endereço em seus portões.



Em um vídeo enviado para nossa equipe de reportagem, um morador filmou a precariedade das ruas do Âncora. "Não aguentamos mais tanto descaso. Os bairros mais afastados do centro da cidade são os que mais sofrem com o abandono pelo Governo Municipal", afirma o morador. Entramos em contato com a prefeitura de Rio das Ostras e aguardamos o posicionamento oficial do município.

