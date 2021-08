Suspeitos são detidos com drogas em quiosques da praia de Costa Azul, em Rio das Ostras. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 21/08/2021 23:29 | Atualizado 21/08/2021 23:30

RIO DAS OSTRAS - Três pessoas foram detidas por suspeita de tráfico de drogas, nesta sexta-feira (20), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. As duas ações distintas ocorreram na orla da praia de Costa Azul e foram deflagradas pelas equipes Guarda Civil Municipal e Ambiental. Na primeira ocorrência, um adolescente de 17 anos, foi apreendido atrás do quiosque “Dois irmãos” com 23 pinos de cocaína e R$35 em espécie.



O segundo caso também aconteceu na orla de Costa Azul, onde três homens foram presos de comercializarem entorpecentes em um outro quiosque. Com eles, os agentes apreenderam três buchas de maconha, um cigarro de maconha, R$134 em espécie, um aparelho celular, dois isqueiros e um maço de cigarro. Os envolvidos nas duas ocorrências foram encaminhados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP).