Segundo a PM, Robson da Silva Viana, de 33 anos, possuía duas anotações criminais na Lei Maria da Penha e por tráfico de drogas. - Foto: Arquivo/PCERJ.

Segundo a PM, Robson da Silva Viana, de 33 anos, possuía duas anotações criminais na Lei Maria da Penha e por tráfico de drogas. Foto: Arquivo/PCERJ.

Publicado 23/08/2021 17:47 | Atualizado 23/08/2021 17:49

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi morto a pauladas e facadas, no fim da noite deste domingo (22), bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar uma pessoa vítima de agressão na Rua José de Mattos.



No local, os militares encontraram Robson da Silva Viana, de 33 anos, com várias escoriações proveniente de agressão física e arma branca, porém com vida. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora, mas morreu na sala de cirurgia.

Publicidade



O corpo de Robson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Segundo o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foi uma fratura no crânio. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria da ação criminosa.Ninguém foi preso.

O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde será investigado. Segundo a Polícia Civil, Robson era natural de Macaé e possuía duas anotações criminais na Lei Maria da Penha e por tráfico de drogas, ambas no ano de 2014.