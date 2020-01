Homem é morto a pauladas em Santa Cruz em briga de vizinhança

Rio - Um homem de 57 anos morreu ao sofrer golpes de pauladas na cabeça depois que se envolveu em uma discussão por causa do barulho de uma enxada. O caso aconteceu em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o autor do crime foi preso em flagrante.

Wilson de Almeida estava usando a enxada em um terreno baldio no morro do Chá, em Santa Cruz. O autor do crime teria se queixado do barulho. A vítima então insistiu que já estava terminando o trabalho, dando início à briga que terminou em morte.