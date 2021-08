Publicado 18/08/2021 20:26 | Atualizado 18/08/2021 20:27

SÃO JOÃO DA BARRA - A Prefeitura de São João da Barra, no Norte Fluminense, confirmou na tarde desta quarta-feira (18) que 44 pessoas que iriam receber a vacina contra a Covid-19 foram imunizadas, na verdade, contra a poliomielite.

O erro foi admitido por uma servidora, que interrompeu as aplicações assim que notou o equívoco, ocorrido nesta terça (17), comunicando ao setor responsável. Ainda segundo a Prefeitura, a servidora da unidade da Estratégia Saúde da Família da Nova São João da Barra, na área central da cidade, disse ter se confundido no momento de separar os frascos.

Publicidade



“As equipes responsáveis pela imunização no município entraram em contato na manhã desta quarta-feira, 18, com todas as pessoas que tomaram a dose da vacina contra a poliomielite, com idades entre 21 e 44 anos, e foi feito o reagendamento para daqui a 15 dias, tanto para quem estava agendado para a primeira dose quanto para a segunda”, esclareceu o município.



A Coordenação de Vigilância Epidemiológica explica que a vacina contra a poliomielite não possui efeitos colaterais. Ela é aplicada em crianças e não há necessidade de aplicação em adultos, somente em casos de deslocamento para países com o surto da doença. A vacina também não tem contraindicações para lactantes. "A Secretaria Municipal de Saúde irá solicitar ao Governo do Estado a reposição de doses da vacina contra a poliomielite", disse em nota.

Publicidade



A Secretaria lamentou o ocorrido e disse que será instaurado um processo administrativo para apurar o caso. A servidora, que é funcionária de carreira da Prefeitura, foi afastada até que a apuração seja concluída.



Vacinação na terça

Publicidade



A Prefeitura afirma que das 83 doses da Coronavac agendadas para a aplicação na terça, foram aplicadas 63, e, das 40 doses agendadas da AstraZeneca, foram aplicadas 36. A unidade de saúde possui câmara de armazenamento e não houve perda de vacinas.



O município disse ainda que o fato isolado não prejudicou o andamento da vacinação na cidade, que avança para pessoas a partir de 21 anos, e com cadastramento para pessoas acima de 16 anos.

Do total de 37.648 vacinas aplicadas, 25.485 receberam a primeira dose e 12.163 tiveram a imunização concluída.

Publicidade



Quanto à população acima de 18 anos, 90,5% se vacinaram com a primeira dose e 43,2% completaram a imunização. Em relação ao total de 36.423 habitantes, segundo o IBGE, 33,3% já estão totalmente imunizados e 69,9% receberam uma dose da vacina, segundo a Prefeitura.