Publicado 18/08/2021 15:20 | Atualizado 18/08/2021 15:23

CAMPOS - Duas agências bancárias foram fechadas nesta semana em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, por suspeita de casos de coronavírus entre funcionários. As agências afetadas são as do Bradesco e Santander, localizadas na área Central.

As agências bancárias do Bradesco e Santander, localizadas na área Central de Campos, estão temporariamente fechadas por suspeita de Covid-19 em funcionários. De acordo com os bancos, todos os funcionários destas agências foram afastados temporariamente para que haja higienização dos locais. A previsão de reabertura é de três dias.

O Santander informou que adotou as medidas, mas manteve os caixas eletrônicos funcionando com atendimento exclusivo para idosos, pensionistas, gestantes e pessoas portadoras de deficiência, atendendo das 9h às 10h. Das 10h às 14h, o atendimento será para o público em geral, com o número limitado de pessoas na agência. O banco afirmou que os depósitos realizados até às 14h serão processados no mesmo dia. Já o Bradesco, na Rua 13 de Maio, está fechado sem nenhum tipo de atendimento.