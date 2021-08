Lessa estava internado desde o último dia 4 de agosto, quando se sentiu mal durante uma aula que ministrava. - Foto: Reprodução.

Lessa estava internado desde o último dia 4 de agosto, quando se sentiu mal durante uma aula que ministrava. Foto: Reprodução.

Publicado 15/08/2021 12:59 | Atualizado 15/08/2021 13:17

CAMPOS - Morreu na tarde deste sábado (14), em Campos dos Goytacazes, o promotor de justiça Marcelo Lessa Bastos, de 51 anos. O promotor estava internado desde o último dia 4 de agosto, quando se sentiu mal durante uma aula que ministrava.

Ele chegou a passar por uma cirurgia na madrugada do dia 7 de agosto para corrigir uma falha na válvula mitral, que estava jogando líquido para o pulmão e causando uma embolia. Em nota, o procurador-geral de justiça, Luciano Mattos, lamentou a morte do promotor.

Publicidade



"É com muito pesar que recebo a notícia do falecimento do promotor de Justiça Marcelo Lessa. O MPRJ rende todas as homenagens a esse profissional que sempre exerceu suas funções com extrema dedicação e competência. Hoje é um dia triste para o MPRJ", disse o PGJ.

O corpo de Lessa está na sede do Ministério Público e o velório acontece a partir das 10h deste domingo (15). Pela manhã, um carro da Polícia Militar estava em frente ao prédio. Às 13h, o corpo será traslado para o Campo da Paz. Às 15h, haverá uma missa na capela do Campo da Paz e o enterro está marcado para às 17h.



Autoridades, políticos de Campos e amigos de Marcelo Lessa prestaram homenagens escritas ao promotor de Justiça. O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho usou as redes sociais para homenagear o promotor.

Publicidade

“Perdemos o professor e promotor de justiça Marcelo Lessa. Homem honrado e correto em sua trajetória. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração da família, dos seus filhos e da esposa, a minha amiga Viviane Lessa. Prefeitura irá decretar luto de três dias”, disse.



O tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ex-comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), em Campos, lamentou a morte do promotor campista.

Publicidade

“Com muita tristeza que recebi a notícia de falecimento do Promotor Marcelo Lessa de Campos dos Goytacazes. Profissional irretocável em suas ações, pois sempre trabalhou em prol do bem comum. Tive o prazer de desenvolver várias ações em conjunto, onde o seu comprometimento com os resultados sempre foram as metas. Foi uma honra tê-lo conhecido na minha jornada na região, enquanto Comandante do 8ºBPM, à época. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, destacou o tenente-coronel, atualmente no comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), responsável pela Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, Transolímpica e Elevado Paulo de Frontin.