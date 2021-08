Homem de 27 anos foi preso após furtar ume material elétrico na Avenida Aristeu Ferreira da Silva, no bairro Granja dos Cavaleiros. - Foto: Divulgação.

CAMPOS - Um homem de 27 anos, considerado foragido da Justiça por homicídio e homicídio tentado, foi preso em Macaé, no Norte Fluminense, no último domingo (15), por agentes da Guarda Municipal (GM).

Conforme a GM, agentes do Grupamento de Apoio Operacional (GAOP) receberam uma denúncia de furto de material elétrico na Avenida Aristeu Ferreira da Silva, na Granja dos Cavaleiros.

Ao chegarem no local, encontraram o criminoso com uma capa de transformador, "sem valor econômico".

Ao ser abordado, o homem demonstrou nervosismo e estava sem documentos de identificação. Ele acabou sendo encaminhado para 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde, após consultas, foi constatado o mandado de prisão em aberto pelos crimes, que aconteceram em Campos dos Goytacazes. O acusado foi transferido para a 134ª Delegacia do Centro, em Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.