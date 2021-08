Nicole de Thuins e os gêmeos Cauã e Lucca: promessas de Campos na natação. - Foto: Divulgação.

Nicole de Thuins e os gêmeos Cauã e Lucca: promessas de Campos na natação. Foto: Divulgação.

Publicado 18/08/2021 20:10 | Atualizado 18/08/2021 20:14

CAMPOS - Quem disse que as baixas temperaturas registradas em Campos em torno de 14 graus afastaram os nadadores da equipe de Campos/Fluminense, das raias da piscina do Tênis Clube, onde acontecem os treinos. Pelo contrário.

Focados os atletas treinam todos os dias, inclusive aos sábados sob a coordenação do técnico Luciano Reis, para fazer bonito no Campeonato Sudeste, que será aberto nesta quinta-feira (19) no Parque Aquático do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, reunindo delegações de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.



A equipe campista, nas categorias Mirim e Petiz, está focada em superar o recorde do Campeonato Estadual de Inverno, que aconteceu no mês de julho na capital fluminense, onde trouxeram na bagagem 41 medalhas, sendo 23 de ouro, 9 de prata e 9 de bronze e o melhor índice técnico da competição, com o jovem atleta Heitor Tinoco, 11 anos, na prova de 100 metros livre.

Publicidade



A equipe de natação de Campos/Fluminense, reúne 14 nadadores nas categorias Mirim e Petiz, com destaque para os gêmeos Lucca e Cauã de Thuin, Nicole de Thuin, Lis Moraes Henriques, Theo Cretton e Heitor Tinoco e Maria Eliza Barbosa. O técnico Luciano Reis está muito orgulhoso da equipe que é disciplinada e focada nas competições.

“Campos hoje tem uma bela equipe infantil que com apoio poderá trazer muito mais orgulho para o município. Eles superam as baixas temperaturas e as dificuldades, mas não desistem de competirem”, concluiu Luciano Reis. A família sempre está presente nas competições e incentivando os filhos, como é o caso de Cleber Tinoco, pai do Heitor.

Publicidade

“Bate um orgulho muito grande em nós vermos o resultado de nossos filhos, que decisão treino, aulas online e muita disciplina para conseguir seu objetivo. No meu caso, ver que Heitor bateu o recorde estadual na prova de 100 metros livres, é uma sensação indescritível”, comentou.



Para a atleta como Maria Elisa Barbosa, 11 anos, que acumula mais de 180 medalhas ao longo dos seus seis anos dedicados a natação, não há segredo. “Você tem que se esforçar e ser disciplinada e nunca desistir, um dia você consegue o pódio. Nada é rápido, é um processo que exige concentração e foco”, explicou a nadadora campista.



Seguindo as braçadas do pai, o campeão do mundo nos 50 metros borboleta, Raphael Thuin, a filha Nicole de Thuin, 11 anos e os gêmeos Cauã e Lucca, já colecionam medalhas. Nicole, no Campeonato Estadual de Inverno, trouxe seis medalhas para sua coleção que já chega em aproximadamente 50 medalhas.

Publicidade

Já os gêmeos Cauã e Lucca estrearam nas provas oficiais também conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. A mãe Roberta Cipriani é a maior torcedora da equipe, apoiando e incentivando a natação não só dos seus três filhos, mas toda a equipe que representa Campos.