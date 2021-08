Wellington Lima participou de reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Cidadania onde também buscou apoio para futuras ações de sua pasta. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/08/2021 22:15

Com o objetivo de buscar incentivos para ações desenvolvidas, o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, Wellington Lima, esteve em Brasília na última semana. O secretário participou de reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Cidadania onde também buscou apoio para futuras ações de sua pasta.

No Ministério da Justiça e Segurança o encontro foi com a Coordenadora Nacional de políticas de integração, Mariana Costa; o Diretor Nacional de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas, Gustavo Camilo; o Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno.

Dentre as pautas discutidas estavam investimentos para Guarda Municipal (equipamentos, viaturas e capacitação), adesão aos programas voltados para área de segurança pública municipal, doação de veículos, drones e armas letais e menos letais, entre outras.

Já no Ministério da Cidadania a pauta foi a Patrulha Maria da Penha e projetos voltados à prevenção à violência contra mulher e projetos voltados para prevenção ao uso de drogas. O secretário se reuniu com a Diretora Nacional de Projetos, Natália Rios, e o Chefe de Gabinete, Ricardo Jacobina.

“Fiquei muito satisfeito com as reuniões que tive em Brasília e creio que o município vai colher bons resultados dessa visita. Aproveitei a ocasião e protocolei um documento no Ministério da Justiça e Segurança Pública contendo os projetos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, e outros que queremos implantar para obter a cooperação do Governo Federal”, destacou Wellington.