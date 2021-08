De acordo com a consulta pública de vacinados, Marcelino Borba e oito secretários municipais ainda não tomaram a dose do imunizante. - Foto: Reprodução.

Publicado 24/08/2021 16:21 | Atualizado 24/08/2021 16:45

RIO DAS OSTRAS - Ao mesmo tempo que Rio das Ostras segue avançando no calendário vacinal contra a Covid-19, a Administração Municipal não tem dado o exemplo. De acordo com a consulta pública de vacinados, disponível no site oficial da cidade, o prefeito Marcelino Borba e oito secretários municipais ainda não tomaram a dose do imunizante.

Nesta semana, a cidade pretende vacinar moradores com 18 anos ou mais até a sexta-feira (27) e cerca de 61% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Ao todo, Rio das Ostras possui 12 secretários, que, com certeza, já estão acima da faixa etária beneficiada no calendário. Apenas quatro já garantiram a vacina: Aurora Cristina, secretária de Turismo e Desenvolvimento; Ricardo Lopes, do Controle Interno; Jane Blanco, secretária da Saúde; e Giovanni Zaror, da Administração Pública.

Entre os não imunizados estão a a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, o procurador geral do município, Anderson Gonçalves, o presidente da Ostraprev, Marco Antônio Ferreira e o presidente da SAAE, Alexandre Romão.

O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras questionando o porquê de alguns dos secretários e o próprio prefeito da cidade não terem sido vacinados, ou se o sistema de listagem de vacinados não está sendo atualizado, mas não obteve respostas até o fechamento da matéria.