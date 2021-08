O prefeito Eduardo Paes e o governador de São Paulo, João Dória, durante visita ao Rio - Reprodução do Twitter

O prefeito Eduardo Paes e o governador de São Paulo, João Dória, durante visita ao RioReprodução do Twitter

Publicado 22/08/2021 09:13 | Atualizado 22/08/2021 11:31

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, agradeceu publicamente ao governador João Doria pela produção da coronavac durante reunião com secretariado neste sábado, no Centro de Convenções, da Cidade Nova, no Centro. Os dois gestores viveram nos últimos meses uma disputa para descobrir quem imunizaria mais rápido a população.

Segundo Paes, o empenho de Doria na produção do imunizante em São Paulo salvou muitas vidas, sendo uma delas a da própria mãe, que pegou covid-19 já imunizada, mas não teve complicações. "Se não fosse esse cara aqui, independentemente de quem gosta, do que ele pensa, do que ele acha, das alianças, do partido, é uma pessoa que se dedicou à vida pública", disse o prefeito do Rio.

Publicidade

"Se não fossem os brios do João Doria, se não fosse a disposição dele, se não fosse a energia dele, eu queria dizer para vocês que a gente não teria tido vacina do jeito que nós tivemos no Brasil", afirmou Paes. O agradecimento foi feito durante a reunião com secretariado.



Honrado em participar da reunião de secretariado da Prefeitura do Rio de Janeiro, a convite do meu amigo, prefeito @EduardoPaes. A troca de experiências entre Rio e SP reforça os elos entre nossas cidades e estados. Com um país unido, quem ganha é a população. pic.twitter.com/88vUFHtFyb — João Doria (@jdoriajr) August 21, 2021

Publicidade

Samba e aglomeração

Integrantes da Imperatriz Leopoldinense fazem festa para receber governador de São Paulo, João Doria Divulgação

Publicidade

O governador de São Paulo esteve no Rio para participar de um encontro de líderes e militantes do PSDB — partido ao qual faz parte — mas o que chamou a atenção foi a recepção no prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro. Doria foi recebido com samba e aglomeração. Rodeados por um número elevado de pessoas, integrantes da bateria da Imperatriz Leopoldinense tocaram para o governador. A ação gerou aglomeração.