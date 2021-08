Coletiva do Prefeito Eduardo Paes no Centro de Operação da Prefeitura do Rio, na foto Prefeito Eduardo Paes, nesta sexta (06). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Coletiva do Prefeito Eduardo Paes no Centro de Operação da Prefeitura do Rio, na foto Prefeito Eduardo Paes, nesta sexta (06).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/08/2021 12:29 | Atualizado 11/08/2021 13:12

Rio - Após comunicar que a vacinação seguirá parada nesta quinta-feira por falta de doses, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu ajuda para receber os imunizantes ao governador de São Paulo, João Dória. O pedido seria para que os imunizantes Coronavac, entregues pelo Butantan, chegassem ao Rio sem o intermédio do governo federal, como acontece com a Prefeitura de São Paulo.

"@jdoriajr, não tem como mandar doses direto da coronavac para cá não? Sem intermediários, como vc está fazendo com a Prefeitura de São Paulo?", disse o prefeito do Rio, em postagem no Twitter.

Publicidade

Paes também criticou a demora na distribuição de doses no estoque do Ministério da Saúde. Segundo ele, há mais de de 11,2 milhões de imunizantes aguardando distribuição ainda estocados com o governo federal.

Em resposta ao prefeito do Rio na rede social, o governador de São Paulo disse que não há diferença entre a entrega de doses na capital do seu estado e os demais municípios. Doria também criticou o esquema de distribuição do governo federal: "Incompetência".

Publicidade

Incompetência do Gov. Federal!

11.2 milhões de vacinas estocadas e ñ distribuem. @Eduardopaes, Pref. SP segue padrão de td país: Estado recebe doses do PNI e distribui p/ municípios. Aqui compramos doses extras e ainda assim falta, pq ñ recebemos doses prometidas pelo Min. Saúde. — João Doria (@jdoriajr) August 11, 2021

Os cariocas com 24 anos aguardavam a chegada de doses para que a vacinação, prevista para esta quarta-feira, fosse retomada na quinta. Contudo, a remessa de imunizantes entregues pelo Ministério da Saúde foram insuficientes para o grupo.



"Recebemos nessa manhã só 37.962 doses. Para vacinar o grupo de 24 anos, precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de segunda dose. Com isso, suspenderemos a vacinação da primeira dose de amanhã (quinta-feira)", lamentou Paes, no Twitter.

Publicidade

Acordo pela vacina

Em dezembro do ano passado, antes mesmo da imunização começar, Paes e Doria já tinham assinado acordo para que a cidade do Rio tivesse menos burocracia na compra dos imunizantes produzidos em São Paulo. O documento se tratava de um protocolo de intenção de compra da Coronavac, mas não estabelecia quantidades, prazos ou preço das doses e dependia das condições de entrega do Butantan.

Publicidade