Nesta quinta-feira (26), o valor do litro já ultrapassa os R$ 6,80 nos postos das cidades. - Foto: Arquivo Pessoal.

Nesta quinta-feira (26), o valor do litro já ultrapassa os R$ 6,80 nos postos das cidades.Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 26/08/2021 14:23 | Atualizado 26/08/2021 14:31

RIO DAS OSTRAS - O preço da gasolina disparou em todo o país e a situação não é diferente em Rio das Ostras. Nesta quinta-feira (26), o valor do litro já ultrapassa os R$ 6,80 nos postos das cidades. O combustível do tipo "podium" pode ser encontrado por valores ainda mais astronômicos, chegando a R$8,20.



A alta na bomba é impulsionada pelos reajustes realizados pela Petrobras nas refinarias do país, que que têm como referência, desde 2017, os preços internacionais do petróleo, além do câmbio do dólar, atualmente custando R$5,22. E quando mexe no bolso do motorista, a reclamação é certeira. Um consumidor de Rio das Ostras afirmou que não tem conseguido, sequer, acompanhar a rotina dos aumentos.



"Com certeza já teve mais de duas altas nesse mês de agosto. No início do ano, eu pagava cerca de 5 reais na gasolina aditivada. Agora se consigo encher o tanque com a comum é um dia bom", afirmou Felipe Rodrigues. No início deste mês, a Petrobras divulgou o nono acréscimo no preço da gasolina. Desde janeiro, a alta acumula 51%.