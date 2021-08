Motociclista fica ferido após colidir com caminhão em Rio das Ostras. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 26/08/2021 14:29

RIO DAS OSTRAS - Um acidente envolvendo uma motocicleta um caminhão, na manhã desta quarta-feira (26), deixou uma pessoa ferida, em Rio das Ostras. Segundo informações, o acidente aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), próximo à entrada da Rua Rio Grande do Sul, no bairro Cidade Praiana.



O condutor da moto precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão, nem as causas do acidente.