No vídeo é possível ver os criminosos passando em uma motocicleta. - Foto: Reprodução.

Publicado 26/08/2021 19:00 | Atualizado 26/08/2021 19:01

RIO DAS OSTRAS - Imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial em Rio das Ostras registraram, na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 6h13, uma mulher sendo vítima de uma tentativa de assalto e quase alvejada por tiros. Os disparos foram feitos por uma dupla que estava em uma motocicleta.

A mulher estava aguardando o transporte para ir ao trabalho. O caso aconteceu em frente a uma loja veículos, na Estrada do Contorno com a Rua Niterói. No vídeo é possível ver os criminosos passando em uma motocicleta. Eles tentam assaltar a mulher, mas a vítima reage e corre, momento em que os assaltantes disparam contra a mulher.



Nós não conseguimos a identificação da vítima, para saber informações sobre o seu estado de saúde. Ainda não se sabe se a mulher foi atingida pelo disparo. De acordo com a Polícia Civil, os agentes tentam localizar os envolvidos que estavam na motocicleta.



A Polícia Civil ainda disse que os agentes estudam juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM) a possibilidade de uma operação para apreender motocicletas sem placas no município para coibir crimes de assaltos em Rio das Ostras.