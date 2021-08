Foram efetuadas blitz em pontos estratégicos de Casimiro de Abreu de maneira simultânea. - Foto: Divulgação.

CASIMIRO DE ABREU - Dez motocicletas foram apreendidas na noite desta quinta-feira (26) durante a Operação Motoqueiro Fantasma, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal, em Casimiro de Abreu.

A ação foi realizada após diversas reclamações dando conta das infrações da cidade, dentre as quais excesso de barulho em função de cano de descarga aberto ou esportivo, realização de manobras como “zig-zag” e “empinamento”, além de condução dos veículos por menores de idade.



Foram efetuadas blitz em pontos estratégicos de Casimiro de maneira simultânea e equipes policiais motociclistas passaram a circular pelo município, que efetuaram a abordagem de motos com aparência de irregularidade. Durante a operação, 12 pessoas foram autuadas pelas infrações de entrega de veículo a pessoa não habilitada, direção sem CNH com perigo de dano, perturbação do sossego alheios e porte de substância entorpecente para consumo próprio.

“Essa operação vai continuar em todo município com o objetivo de manter a ordem e segurança, assim como evitar que o sossego público seja violado”, destacou o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil do município, Wellington Lima.