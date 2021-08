PM apreende 97 cargas fechadas de cocaína, totalizando 6.590 pinos da droga, em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação/PM.

PM apreende 97 cargas fechadas de cocaína, totalizando 6.590 pinos da droga, em Rio das Ostras. Foto: Divulgação/PM.

Publicado 27/08/2021 11:39 | Atualizado 27/08/2021 11:40

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), com uma 6.590 pinos de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (27), na Lagoa de Iriri, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Ação foi deflagrada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia, após denúncias de que o suspeito teria escondido as drogas em uma área de restinga.



Em incursão à Avenida Amazonas, militares avistaram J.C.C.S.J. e após abordagem, ele levou os policiais até o local onde foram as drogas foram encontradas enterradas dentro de dois tonéis, divididas em 97 cargas fechadas. O denunciado é apontado pela polícia como gerente do tráfico da Lagoa e da Nova Aliança, já tendo sido preso duas vezes pelo mesmo delito.



O envolvido foi levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material arrecadado foi apresentado à Polícia Civil.