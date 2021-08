Criminosos estavam a bordo de que um veículo Hb20 de cor vermelha. - Foto: Divulgação/PM.

Criminosos estavam a bordo de que um veículo Hb20 de cor vermelha.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 27/08/2021 14:10 | Atualizado 27/08/2021 14:12

RIO DAS OSTRAS- Um homem de 21 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (26), no bairro Extensão do Bosque, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição recebeu a informação de que traficantes de drogas do bairro Âncora estavam a bordo de que um veículo Hb20 de cor vermelha.



Ao perceber a tentativa do cerco policial em frente à rodoviária, o condutor do veículo tentou fugir em direção à Avenida Brasil no bairro Extensão do Bosque, na via os criminosos colidiram com outro veículo, mas continuaram em fuga.



Segundo a polícia, o veículo foi abordado no final da Rua Acre, onde dois homens conseguiram fugir, ficando somente o suspeito, de 21 anos, que possui três passagens pela justiça uma por tráfico de drogas, outra por porte ilegal de arma de fogo e a última por exercício ilegal da profissão.



Ainda segundo a PM, um dos homens que fugiu, estava armado com uma pistola e deixou cair um carregador de pistola calibre 9mm. Dentro do carro foi encontrado outro carregador de calibre 9mm, na soma dos dois carregadores havia 32 munições intactas de calibre 9mm e quatro aparelhos de telefone celular.



O homem foi encaminhado para a 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde permaneceu preso e o material apreendido.