Com a dupla, a PM apreendeu um revólver calibre 38, duas munições intactas e três deflagradas.Foto: Divulgação/PM.

CASIMIRO DE ABREU - Dois homens foram presos após roubarem um carro e trocarem tiros com a Polícia Militar (PM) durante perseguição em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, na noite deste domingo (29). De acordo com a PM, militares que estavam em patrulhamento no Centro da cidade avistaram um veículo modelo Hb20 cinza em alta velocidade e seguiram o automóvel.



Durante abordagem, dois homens desembarcaram do carro e um deles atirou contra os agentes, que revidaram, iniciando um confronto. Ninguém se feriu. Policiais solicitaram reforços e após o cessar fogo conseguiram capturar L. C. S. d. S., de 51 anos e T. G. P. d. S., de 34. Com eles foram apreendidos: um revólver calibre 38, duas munições intactas e três deflagradas.



Os envolvidos foram levados para a 121ª Delegacia Policial (121ª DP), onde foram reconhecidos pela vítima do assalto. Ainda de acordo com a PM, um dos presos, de 51 anos, já possui 11 anotações criminais. O outro, de 34 anos, possui duas passagens pela polícia, por roubo majorado e furto. Ambos permaneceram presos na sede policial, aguardando transferência para o sistema carcerário.