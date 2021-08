O parlamentar irá conversar com lideranças políticas e movimentos sociais para falar sobre os principais desafios das duas cidades. - Foto: Divulgação.

Publicado 27/08/2021 15:24 | Atualizado 27/08/2021 15:32

RIO DAS OSTRAS - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) visitará Rio das Ostras e Macaé neste sábado (28) para cumprir agendas de mandato. O parlamentar, virá acompanhado do ex-senador Lindbergh Farias, para conversar com lideranças políticas e movimentos sociais para falar sobre os principais desafios das duas cidades.

Pela manhã, o deputado estará em Macaé, onde falará com a imprensa às 9h, no Morro de Santana. Depois, às 10h, ele participará de um encontro com líderes políticos no auditório do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), no Centro da cidade.

O assunto é geração de empregos, renda e caminhos para aquecer a economia do município após a crise do petróleo. À tarde, Freixo estará em Rio das Ostras, onde as 14h30, participará de um encontro com a imprensa e com lideranças políticas da cidade no bairro de Jardim Mariléa.