Rio das Ostras suspendeu a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes entre 13 e 14 anos, que estava prevista para acontecer nesta quinta (2) e sexta-feira (3). - Foto: Divulgação.

Publicado 01/09/2021 13:59 | Atualizado 01/09/2021 14:00

RIO DAS OSTRAS - O município de Rio das Ostras suspendeu, temporariamente, a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes entre 13 e 14 anos, que estava prevista para acontecer nesta quinta (2) e sexta-feira (3).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade não recebeu a remessa com as doses da Pfizer do Governo Estadual, que estavam previstas, para atender o calendário divulgado previamente. O público adolescente só pode receber esse imunizante, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Na terça-feira (31), a prefeitura já havia suspendido a repescagem de primeira dose para o público acima de 18 anos, porém manteve para jovens entre 15 e 17 anos, bagunçando o esquema vacinal. Ainda conforme a prefeitura, um novo calendário será divulgado quando a remessa chegar. A vacinação com 2ª dose segue mantida conforme o previsto.