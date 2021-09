Ao ser escolhida para ser uma das semifinalistas, Sofia Farah fez questão de agradecer ao técnico e a todos que estão torcendo e votando. - Foto: Reprodução/TV Globo.

Ao ser escolhida para ser uma das semifinalistas, Sofia Farah fez questão de agradecer ao técnico e a todos que estão torcendo e votando. Foto: Reprodução/TV Globo.

Publicado 13/09/2021 20:05 | Atualizado 13/09/2021 20:05

RIO DAS OSTRAS - Cantando “I Don´t Want to Miss a Thing”, sucesso na voz de Aerosmith, na primeira apresentação ao vivo do reality “The Voice Kids”, da TV Globo, realizada no domingo, dia 12, a representante de Rio das Ostras, Sofia Farah, de 10 anos, foi uma das escolhidas pelo técnico Carlinhos Brown para passar de fase e está na semifinal do programa que será no próximo final de semana, no dia 19.



Além de Sofia, disputaram a escolha do público ou do técnico, as cantoras Elis Cristine, Helloysa do Pandeiro (escolhida pelo público com 37,55% dos votos) e Isabelly Sampaio, a outra voz escolhida para continuar na competição. Ao ser escolhida para ser uma das semifinalistas, Sofia Farah fez questão de agradecer ao técnico e a todos que estão torcendo e votando.

“Só posso agradecer por todo carinho recebido. Em Rio das Ostras, que é a cidade onde moro, já fizemos até carreata. Posso dizer que está sendo tudo muito bom”, declarou a cantora riostrense. Todos os três técnicos e o apresentador Márcio Garcia elogiaram a performance de Sofia.

“Eu creio que Sofia ainda tem muita a mostrar, é uma artista completa, que interpreta com o olhar, com o corpo. Ela tem uma potência metálica surpreendente. Sua interpretação ao cantar é surpreendente”, elogiou Carlinhos que falou ainda que o que faz um campeão não é o resultado no pódio, e sim a sua caminhada.

Já Gaby Amarantos foi enfática ao dizer “Sofia é jogo duro, viu?”. O apresentador Márcio Garcia declarou que ficou impressionado pela entrega da Sofia. “Ela mostra uma atitude impressionante em cada apresentação no palco”, disse.



A torcida por Sofia continua e a participação do público continua sendo fundamental para levar Sofia Farah até a final. Quem ainda não se cadastrou no site do programa, no Gshow ( A torcida por Sofia continua e a participação do público continua sendo fundamental para levar Sofia Farah até a final. Quem ainda não se cadastrou no site do programa, no Gshow ( clique aqui ), ainda pode fazer porque é rápido e fácil. Depois é só esperar o domingo chegar e o programa começar, entrar no link e votar várias vezes clicando na foto da Sofia Farah. Quanto mais votos a cantora receber mais chances ela tem de continuar na competição.



PARTICIPAÇÃO – Em sua primeira apresentação, na audição às cegas, Sofia Farah, abriu o programa cantando a música “Mercedes Benz”, um clássico de Janis Joplin. A pequena cantora conseguiu a aprovação dos três técnicos – Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló –, que apertaram o botão na tentativa de escolher a menina para seus times.

Todos enalteceram o talento da jovem e destacaram a sua performance e desenvoltura no palco. Na Fase das Batalhas, Sofia cantou o sucesso “Let it Be”, dos Beatles, com Alice Braga e Kaori Yokota e foi a escolhida. Cantando o sucesso “Brasil, de Cazuza, Sofia Farah passou na fase “Tira Teima” ao ser uma das duas vozes escolhidas pelo técnico Carlinhos Brown. O The Voice Kids só tem apenas mais duas fases: semifinal e a grande final.