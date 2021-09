Ao todo, duas toneladas do material de origem indefinida foram apreendidas pela Polícia Civil em Casimiro de Abreu. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 10/09/2021 16:22

CASIMIRO DE ABREU - Agentes da Polícia Civil de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, realizaram, nesta quinta-feira (9), uma operação em ferros-velhos da região para reprimir o escoamento financeiro de fios e cabos de cobre subtraídos de redes aéreas de concessionárias de serviços de telefonia, internet e energia elétrica.

Ao todo, duas toneladas do material de origem indefinida foram apreendidas. De acordo com a 121ª Delegacia Policial (121ª DP), as investigações começaram após notícias de furto de fios e cabos de cobre na região, fato que vem causando transtornos à população. Os agentes realizaram diligências e localizaram os ferros-velhos.

O material foi encaminhado a peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e técnicos de concessionárias para identificar a origem. Diligências prosseguem para identificar os envolvidos e coibir a prática deste tipo de crime no município.