O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), como agressão mútua, artigo 129 do Código Penal. Ambos responderão em liberdade. - Foto: Divulgação.

O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), como agressão mútua, artigo 129 do Código Penal. Ambos responderão em liberdade.Foto: Divulgação.

Publicado 08/09/2021 15:35 | Atualizado 08/09/2021 15:35

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 21 anos foi esfaqueado, na madrugada desta quarta-feira (8), em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Segundo a Polícia Militar (PM), ele teria agredido a esposa, de 29 anos, quando ela pegou uma faca e o atingiu.



De acordo com a ocorrência, militares foram acionados para comparecerem à Rua das Acácias, no bairro Village, onde encontraram o homem ferido, com sangramento intenso. Aos policiais, o rapaz disse que havia sido agredido pela esposa. A equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local, onde realizou o primeiro atendimento e encaminhou a vítima à Unidade de Pronta Atendimento (UPA) do bairro Âncora.



A mulher foi localizada em uma lanchonete atrás da UPA e se identificou como a autora das lesões contra o marido. Ela disse que seu companheiro havia a agredido com uma tijolada na cabeça e no braço, e em seguida tentou agredi-la novamente, momento em que ela pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima para se defender, fugindo para o estabelecimento que pertence a seus familiares, local onde foi encontrada pelos agentes.

O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), como agressão mútua, artigo 129 do Código Penal. Ambos responderão em liberdade. Ainda de acordo com a PM, a mulher recebeu atendimento médico e foi liberada. Já o homem, permanece internado em estado estável.