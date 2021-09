Segundo dados do ISP, no mês de agosto os agentes do batalhão retiraram das ruas 13 armas e 40,07 kg de drogas. - Foto: Divulgação: Polícia Militar.

Publicado 02/09/2021 16:01 | Atualizado 02/09/2021 16:03



O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em Macaé, no Norte Fluminense, divulgou um balanço dos índices criminais da área de cobertura referentes ao mês de agosto de 2021. Conforme os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a unidade, que abrange os municípios de Carapebus, Casimiro de Abreu Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Macaé e Quissamã, obteve reduções em diversos delitos que integram o Sistema de Metas (SIM).



De acordo com o levantamento divulgado, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve redução nos índices de homicídio doloso (16,7%), letalidade violenta (8,3%), roubo a transeunte (16%) e a estabelecimento comercial (20%), estupro (16,1%) e furto a estabelecimento comercial (33,3%).



Vale destacar, que o índice letalidade violenta obteve o menor número desde o ano de 2019. No total, os agentes do batalhão retiraram das ruas 13 armas e 40,07 kg de drogas na área de abrangência do 32º BPM no mês de agosto. Em 2021, o batalhão de Macaé assumiu a 9ª posição no ranking de todos os 39 batalhões do estado do Rio de Janeiro.



Para o comandante do 32º BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa, o trabalho de integração é atribuído ao sucesso das operações. “O êxito operacional no mês de agosto, a integração das forças policiais e governos municipais, bem como o trabalho de inteligência, são parte dessa conquista”, destacou o comandante.