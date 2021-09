Polícia Militar realizou abordagens no intuito de identificar os autores da agressão. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 01/09/2021 19:45 | Atualizado 01/09/2021 19:53

RIO DAS OSTRAS - Uma equipe da concessionária de energia Enel foi agredida durante a medição de ligações elétricas em residências no bairro Ancora, em Rio das Ostras, na tarde desta quarta-feira (1º). Quatro funcionários ficaram feridos e tiveram cortes, mas apenas superficiais.

Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas acionaram o 190 informando que haviam sido agredidas e ameaçadas na localidade da Portelinha. Ainda de acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Meta Verde incursionaram o local e realizaram abordagens no intuito de identificarem os autores da agressão. Ninguém foi preso.

Os funcionários não necessitaram de atendimento médico e registraram um boletim de ocorrência na 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde o caso será investigado.