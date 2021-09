Casos foram detectados pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ), vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (SES). - Foto: Reprodução.

Casos foram detectados pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ), vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (SES). Foto: Reprodução.

RIO DAS OSTRAS - A Prefeitura de Rio das Ostras confirmou a presença da variante Delta do coronavírus na cidade. Segundo o município, são cinco casos registrados pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ), vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (SES).



Entre os infectados com a variante estão quatro homens e uma mulher, com idades de 25, 26, 39, 50 e 72 anos. Todos foram atendidos no Pronto Socorro Municipal e não precisaram de internação. Conforme a prefeitura, a equipe de Vigilância em Saúde segue em contato com os pacientes e três deles passam bem.



Os infectados com a variante Delta são moradores dos bairros Jardim Campomar, Jardim Mariléa, Extensão Serramar, Enseada das Gaivotas e Cidade Praiana. Ainda de acordo com a prefeitura, um comunicado foi emitido à população sobre a presença da Delta no município por meio das redes sociais no dia 30 de agosto, com orientações sobre cuidados a serem tomados com o novo cenário.