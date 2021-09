Três vítimas fatais foram identificas como Mirian Soares Barbosa, de 37 anos, Magno Soares Barbosa, de 39, e Jefferson de Siqueira da Silva, de 26 - Fotos: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 06/09/2021 19:10

RIO DAS OSTRAS - Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-101, em Rio das Ostras , deixouna tarde deste domingo (5).Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no distrito de Rocha Leão, na altura do km 180. Os dois veículos bateram de frente.Todas as vítimas fatais estavam no automóvel, um Ford Ka vermelho. Uma quarta ocupante ficou ferida e precisou ser socorrida para o Hospital Público Municipal (HPM), onde segue internada, sem risco de morte.O motorista e carona do caminhão não sofreram ferimentos.As três vítimas foram identificas como, de 37, natural de Muqui, no Espírito Santo;, de 39 anos, natural de Magé; e, 26 anos, natural do Rio de Janeiro.Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras.