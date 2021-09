Mãe autorizou que o vidro do veículo fosse quebrado e a PM conseguiu resgatar o neném. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 03/09/2021 12:20

RIO DAS OSTRAS - Agentes da Polícia Militar (PM) de Rio das Ostras resgataram um bebê de apenas quatro meses meses que ficou preso dentro do carro da mãe na orla da Praia de Costa Azul. Os militares realizavam um patrulhamento quando avistaram duas mulheres próximas ao automóvel, demonstrando nervosismo.

A mãe da criança, que estava acompanhada da filha adolescente, contou aos policiais que as portas haviam trancado automaticamente com a chave pelo lado de dentro. A mulher autorizou que o vidro do veículo fosse quebrado e a PM conseguiu resgatar o neném. O policial militar que quebrou o vidro do carro, cabo Michel Leone, contou que neste tipo de situação, cada segundo é valioso.



"Eu sabia que tinha que retirar o bebê de dentro do veículo. Tinha um fuzil nas mãos e o vidro, como é frágil, era a melhor forma de ter acesso ao interior. Foi um momento único, de muita emoção para todos. Sou grato a Deus pela oportunidade de ajudar quem precisa", contou.



A mãe do bebê, Aline Stiko, ficou muito grata aos agentes. "Serviu de alerta para outras mães. Foram heróis e merecem toda a honraria", disse.