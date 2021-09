A medida é uma das ações do Governo do Estado do Rio para incentivar o turismo no interior fluminense, principalmente no período pós-pandemia. - Foto: Claudia Argento.

Publicado 08/09/2021 13:33

CASIMIRO DE ABREU - O secretário estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Max Lemos, e o presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), Marcos Muffareg, assinaram, na última semana um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a prefeitura de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, para a elaboração de projetos de sinalização turística dos acessos aos atrativos turísticos cidade.

O trabalho, solicitado pela prefeitura à Seinfra, será executado pelo Instituto, que tem a expertise nesse tipo de trabalho. A medida pode beneficiar Casimiro de Abreu, que tem um potencial turístico variado. O município possui diversas formas de lazer e atrativos com serra, mar, rios e pontos históricos. A medida é uma das ações do Governo do Estado do Rio para incentivar o turismo no interior fluminense, principalmente no período pós-pandemia.



Os projetos elaborados para outros municípios do estado, incidem no planejamento ordenado de um conjunto de placas indicativas que facilitam a orientação tanto de visitantes quanto da população local.



Projeto aberto para todas as cidades



Qualquer cidade do estado do Rio pode solicitar, sem custos, os projetos de sinalização ao IEEA. Para tanto, é preciso enviar solicitação através de ofício à SEINFRA. Cidades como Quissamã e São Pedro da Aldeia, podem atestar a qualidade e a eficácia dos projetos. Este último município contabilizou aumento de 30% na ocupação hoteleira após a implantação da sinalização. Os projetos de placas serão entregues seguindo um padrão internacional.



“Por determinação do Secretário Max Lemos o IEEA vem concentrando esforços em projetos que busquem auxiliar o fomento do turismo, com a sinalização dos atrativos locais “, adianta Marcos Muffareg, presidente do IEEA.



O Secretário Max Lemos ressalta a importância do trabalho que poderá ser fundamental para a atração de turistas, ainda mais na esperada retomada econômica do Estado após a pandemia. “Temos mão de obra qualificada para atender aos municípios em diversas frentes, das quais o turismo tem um papel essencial num estado com tanto potencial quanto o Rio de Janeiro. O desejo do governador Cláudio Castro é que governemos para os 92 municípios de forma igualitária”, afirmou o gestor.