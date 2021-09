O encontro será transmitido pelo Youtube. - Foto: Divulgação.

O encontro será transmitido pelo Youtube.Foto: Divulgação.

Publicado 08/09/2021 17:12 | Atualizado 08/09/2021 17:13

RIO DAS OSTRAS - A Covid-19 trouxe, além de uma crise sanitária, impactos na saúde mental da população devido ao isolamento social e as adaptações à nova rotina. Nesta sexta-feira, 10, às 14h, a Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras reflete sobre o tema a partir do 2º Simpósio “O Suicídio e seus diálogos”. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do link http://www.extensao.uff.br/inscricao/