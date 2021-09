No total, serão oferecidas 200 vagas remanescentes, sendo 100 para início imediato, a serem distribuídas em duas turmas no período noturno. - Foto: Celso Ávila.

Publicado 10/09/2021 10:31 | Atualizado 10/09/2021 10:32

RIO DAS OSTRAS - O sonho de ingressar em um curso universitário está a um clique. A Universidade Federal Fluminense (UFF), com polo em Rio das Ostras, abriu inscrições para pré-vestibular social. Os interessados têm até o dia 15 de setembro para tentar garantir uma das 200 vagas ofertadas por meio do link (clique aqui)

No total, serão oferecidas 200 vagas remanescentes, sendo 100 para início imediato, a serem distribuídas em duas turmas no período noturno. As aulas acontecerão de segunda a sexta, entre 18h e 20h15.

Para aqueles que não possuírem computadores e rede de internet na residência, a Prefeitura disponibilizou os polos do Centro de Inclusão Digital (CMID), que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. No local os interessados terão apoio para fazer as inscrições e posteriormente participar de aulas on-line.

A unidade da localidade de São Cristóvão fica na Rua da Assembleia, s/nº (em frente do skate – final da Rua da Feirinha); a unidade Centro de Referência de Assistência Social (Cras Sul) está localizada na Rua Serafim Bastos, s/nº (ao lado do piscinão da rua Goiás); já a unidade Centro Integrado de Convivência de Nova Esperança se localiza na Travessa Francisco Mattos, 88 (atrás do Colégio Estadual Cinamomo).

Para se inscrever o candidato deve possuir um e-mail pessoal ativo no Gmail, ler e conhecer o edital e ter o domínio de navegação na internet. É de inteira responsabilidade do candidato realizar a leitura do Edital e declarar seu aceite no momento de sua inscrição.

Os candidatos serão selecionados de acordo com o perfil socioeconômico. A divulgação dos resultados do processo seletivo ocorrerá no dia 16 de setembro de 2021. O resultado será enviado por meio do e-mail para os candidatos selecionados.