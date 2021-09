Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. - Foto: Divulgação/Detran-RJ.

Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio.Foto: Divulgação/Detran-RJ.

RIO DAS OSTRAS - No próximo sábado (11), o Detran- RJ irá realizar o 40º mutirão de atendimentos. Serão oferecidas 6,3 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, distribuídas em 128 unidades de todo o Estado do Rio.



Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir de 13h desta quarta-feira (08/09).



“Como não podemos operar com a nossa capacidade máxima de atendimento, devido às medidas de distanciamento, estamos promovendo mutirões aos sábados desde o início da pandemia. Já foram quase 200 mil atendimentos, reduzindo significativamente a demanda represada”, ressaltou o presidente do Detran -RJ, Adolfo Konder.



Em Rio das Ostras, o órgão oferecerá os serviços de emissão da carteira de identidade, habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para O atendimento será das 10h às 16h.



O Detran - RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.