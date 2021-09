Yrwing de Brito Cabral, de 41 anos, pilotava uma motocicleta e estava voltando para sua casa no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução/Facebook.

Publicado 13/09/2021 20:41 | Atualizado 13/09/2021 20:42

RIO DAS OSTRAS - Um motociclista identificado como Yrwing de Brito Cabral, de 41 anos, morreu em um grave acidente no final da noite deste domingo (12), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do antigo Hotel Mirante do Poeta, em Rio das Ostras. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Com o impacto da colisão, a vítima veio a óbito no local.



Yrwing era tatuador e barman em um restaurante em Macaé e estava voltando para sua casa no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, quando o acidente aconteceu. Segundo informações da Polícia Civil, uma viatura da Polícia Militar (PM), também foi atingida com a colisão. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município de Macaé, e liberado para sepultamento.

O acidente foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP). Yrwing era muito conhecido na região por seu trabalho como barman. Em nota, a equipe do Zampa Gastronomia, onde ele trabalhava, lamentou a morte precoce do colaborador.

“Apesar de pouca idade, Yrwing era um experimentado barman que criava receitas contemporâneas e clássicas de drinques espetaculares, sempre com singular sensibilidade e bom gosto. Sua personalidade amistosa, solidária, participativa, cativante, deixará saudades em todos nós que tivemos o prazer e a alegria de conviermos com a sua companhia. Em nome da nossa direção e de todo o nosso time de colaboradores, o Zampa Gastronomia registra aqui os nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos do nosso querido e estimado Yrwing”.