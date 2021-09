Na ação foram apreendidas: drogas, dinheiro e material do tráfico. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Na ação foram apreendidas: drogas, dinheiro e material do tráfico.Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 14/09/2021 17:04 | Atualizado 14/09/2021 17:05

RIO DAS OSTRAS - Agentes da Polícia Civil prenderam, na manhã desta terça-feira (14), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro Ancora, em Rio das Ostras. O homem, identificado como “Maradona”, foi capturado em casa.

Com ele, foram apreendidos pequenos tabletes de maconha de R$15, uma porção de cocaína, além de um rádio transmissor, carregadores, adesivos do tráfico; dinheiro, um caderno com anotações do tráfico e uma camisa com alusão ao tráfico de drogas com a inscrição “Complexo do Âncora”.



Na residência também foi encontrado enterrado um tonel para acondicionamento de drogas. Segundo a Civil, “Maradona” já possui várias anotações criminais pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação. Ele foi conduzido para a sede da 128ª Delegacia Rio das Ostras (128ª DP), onde foi autuado e ficou detido, aguardando transferência para audiência de Custódia.