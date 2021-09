O pai do menino foi localizado horas depois pela PM e informou que ele possui Transtorno do Espectro Autista. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

O pai do menino foi localizado horas depois pela PM e informou que ele possui Transtorno do Espectro Autista.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 15/09/2021 11:45 | Atualizado 15/09/2021 11:48

RIO DAS OSTRAS - Uma criança que havia fugido de casa e se perdido em Rio das Ostras conseguiu encontrar o pai com o apoio da Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (15). Os agentes realizavam um patrulhamento quando foram abordados por um pedestre informando que o garoto estava perdido no Jardim Campomar.



Os policiais localizaram o menino, que aparentava ter algum tipo de transtorno. Ele afirmou que estava à procura do pai. Com o auxílio do serviço de inteligência da PM, foi possível localizar o endereço da criança. Os agentes foram até o local, mas não havia ninguém em casa. Em contato por telefone com o pai do menino, ele disse que todos estavam à procura do jovem.



Os policiais levaram o garoto até o encontro do familiar, que afirmou que ele possui Transtorno do Espectro Autista e morava com a mãe, mas havia fugido de casa. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde o homem foi orientado e liberado em seguida com o filho.