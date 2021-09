Após 25 anos de profissão, o fotógrafo Jorge Ronald vai abrir seu acervo numa mostra virtual por meio de suas redes sociais - Facebook e Instagram-. - Foto: Jorge Ronald.

Publicado 23/09/2021 12:10 | Atualizado 23/09/2021 12:11

RIO DAS OSTRAS - Após 25 anos de profissão, o fotógrafo Jorge Ronald vai abrir seu acervo numa mostra virtual por meio de suas redes sociais - Facebook e Instagram-. Um acervo até então guardado, que passa por fotojornalismo, publicidade, pequenas e grandes produções que, agora, será apresentado ao público. A partir desta terça, dia 21, até o final de outubro, Ronald publicará suas fotos em suas principais redes sociais.



Entre as fotos selecionadas, estão, também, as que renderam publicações em diversos veículos da imprensa, que passeiam pelos jornais locais – contanto o início de sua carreira – até os cliques que deram destaque nacional em canais de grande circulação.



Entre elas, destaques dos jornais Umas&Outras, Tribuna Local, Press, A Voz de Rio das Ostras, Tribuna dos Municípios, entre outros. Em veículo de grande circulação nacional, Jorge selecionou as que ganharam destaque no O Globo, O Dia e JB, além das revistas Veja e Viva Mais, além daquelas que compuseram seus três livros já publicados.



Jorge Ronald também é fotógrafo concursado do município e contribuiu durante mais de duas décadas contar a história da cidade por meio do olhar fotográfico.



“Costumo dizer que a fotografia me escolheu. E foram muitos amigos conquistados durante este período. Eu só tenho que agradecer e convidar as pessoas para apreciarem meu acervo, que separei com muito cuidado e respeito ao público. São centenas de trabalhos em várias áreas da comunicação: fotojornalismo, publicidade, still, pequenas e grandes produções. Mas muita coisa acaba ficando guardada. Agora resolvi mostrar”, contou Jorge Ronald.



SERVIÇO



Mostra Fotográfica – 25 anos de fotografia de Jorge Ronald

Gênero: Mostra

Local: Instagram e Facebook do autor

Grátis

Indicação: Livre