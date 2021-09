No vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o homem bem alterado e gritando com funcionários da concessionária, em Rio das Ostras. - Foto: Reprodução.

No vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o homem bem alterado e gritando com funcionários da concessionária, em Rio das Ostras. Foto: Reprodução.

Publicado 22/09/2021 14:10 | Atualizado 22/09/2021 20:12

RIO DAS OSTRAS - Um consumidor de Rio das Ostras, causou um tulmulto na sede da concessionária de energia elétrica Enel, no Centro, na manhã desta terça-feira (22). A princípio, quem estava no local achou que ele estivesse protestando contra a falta de energia que atingiu a região, após uma forte ventania, na tarde desta segunda-feira (21).



No vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o homem bem alterado e gritando com funcionários da concessionária. Na porta da unidade ele reclamou dos serviços prestado pela concessionária. Gritos e xingamentos foram escutados pelos clientes que estavam na fila aguardando atendimento. Assista:

Confusão e gritaria: Consumidor revoltado reclama de falta de energia na sede da Enel em Rio das Ostras



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/by5QcB7Lbu — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2021 De acordo com uma nota atualizada da Enel, o cliente citado na reportagem teve a luz cortada por falta de pagamento e solicitava uma religação de energia no momento que alterou com outra cliente, que também se encontrava na loja. A supervisora de atendimento foi chamada, conversou com o cliente e conseguiu que ele se acalmasse, prosseguindo com o atendimento. A companhia lamentou o caso e acrescentou que, após a comprovação do pagamento, a energia foi religada.





Desde a tarde desta segunda (21) muitos moradores de Rio das Ostras, Macaé e outras cidades da região ficaram sem energia. Em alguns pontos, a energia foi retomada rapidamente, mas alguns moradores passaram a madrugada na escuridão. De acordo com uma nota atualizada da Enel, o cliente citado na reportagem teve a luz cortada por falta de pagamento e solicitava uma religação de energia no momento que alterou com outra cliente, que também se encontrava na loja. A supervisora de atendimento foi chamada, conversou com o cliente e conseguiu que ele se acalmasse, prosseguindo com o atendimento. A companhia lamentou o caso e acrescentou que, após a comprovação do pagamento, a energia foi religada.Desde a tarde desta segunda (21) muitos moradores de Rio das Ostras, Macaé e outras cidades da região ficaram sem energia. Em alguns pontos, a energia foi retomada rapidamente, mas alguns moradores passaram a madrugada na escuridão.



Sobre a situação do fornecimento de energia, empresa informou que segue trabalhando para restabelecer o serviço para os clientes afetados pelos fortes ventos que atingiram o Estado do Rio de Janeiro ontem (21), em alguns pontos, árvores, galhos e outros objetos caíram sobre a rede elétrica. A companhia disse que triplicou as equipes em campo, que trabalharam durante toda a madrugada e permanecerão atuando ao longo do dia de hoje (22), para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o fornecimento de energia.