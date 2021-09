Ronan Braz Pimentel estava com um facão e uma faca que supostamente teriam sido utilizadas nos crimes. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Ronan Braz Pimentel estava com um facão e uma faca que supostamente teriam sido utilizadas nos crimes.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 20/09/2021 17:18

RIO DAS OSTRAS - Um homem apontado como autor do homicídio de um idoso e tentativa de homicídio de outras três pessoas da mesma família foi preso no último sábado (18) em Rocha Leão, distrito de Rio das Ostras. Os crimes aconteceram em Casimiro de Abreu.

Segundo a ocorrência, após receber informações sobre a localização do elemento, policiais militares foram até o local e conseguiram abordar o Ronan Braz Pimentel, que estava com um facão e uma faca que supostamente teriam sido utilizadas nos crimes.

A PM informou que seguia em busca do acusado, com o apoio da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu, desde o registro da ocorrência e que, inclusive, teria localizado o homicida em uma mata fechada, mas ele havia conseguido fugir.

Ronan foi encaminhado para a 121ª Delegacia Policial (121ª DP), onde foi reconhecido por familiares e vítimas, permanecendo preso. O material foi apreendido.

Relembre o caso

Um idoso identificado como Manoel Vieira, de 71 anos, foi morto com golpes de facada na cabeça na noite de sábado (18), no bairro Fazenda Visconde, no distrito de Professor Souza, quando tentou proteger a esposa, de 70 anos, que foi atacada por Ronan Braz Pimentel, conhecido como Juruna.

Outras duas pessoas, filho e nora do idoso, de 42 e 30 anos, também foram atingidas com facadas. Os três foram socorridos para um hospital da cidade. Ronan estava foragido desde então.

Manoel já chegou à unidade de saúde em óbito. O corpo do idoso, que era natural de São Fidelis, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.