Política Costa do Sol

Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia

Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).

Publicado 15/09/2021 22:27 | Atualizado há 2 dias