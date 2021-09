Segundo o deputado, valores poderão ser utilizados em aparelhamento de Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hospitais e, também, para compras de insumos e ambulância. - Foto: Divulgação.

Segundo o deputado, valores poderão ser utilizados em aparelhamento de Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hospitais e, também, para compras de insumos e ambulância. Foto: Divulgação.

Publicado 15/09/2021 18:13 | Atualizado 15/09/2021 18:14

RIO DAS OSTRAS - O Deputado Federal, Felício Laterça (PSL-RJ), segue destinando recursos para os municípios do interior do Rio de Janeiro. Através de emendas parlamentares a cidade de Conceição de Macabu recebeu, na última semana, R$ 200 mil, verba que será destinada à Unidades Básicas da Saúde (UBS’s) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s). Já Carapebus recebeu R$ 300 mil e Rio das Ostras R$ 325 mil.

Segundo o deputado o valor pode ser usado em aparelhamento de Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hospitais e, também, para compras de insumos e ambulância. A iniciativa veio através do projeto “Pé na Estrada”, onde o parlamentar e seus assessores visitam municípios do estado do Rio, com a finalidade de ver de perto às demandas e o que pode ser feito para ajudar.

“O nosso Projeto Pé na Estrada tem o objetivo de conhecer a realidade e as necessidades das pessoas e dos governantes. Então, conversamos com prefeitos, vereadores e com aqueles que representam a sociedade naquela região, para entender as demandas e fazer o devido investimento. Esse ano com nosso projeto, que anda todo o estado do Rio Janeiro, vamos concretizar as visitas aos 92 municípios, o que nos permite alocar recursos com mais propriedade, uma vez que nós passamos a entender a realidade de cada deles, e bem como a sua vocação”.

Com ações voltadas, principalmente, à saúde, agricultura, assistência social, conselho tutelar, esporte e educação, Felício Laterça, que está em seu primeiro mandato, já enviou emendas relacionadas às áreas citadas, que foram destinadas às regiões dos Lagos, Norte e Noroeste do estado.

Sobre o Deputado

Felício Laterça nasceu em Campos dos Goytacazes (RJ) e decidiu entrar na vida pública para resgatar a esperança do povo brasileiro, que já estava cansado de tanta corrupção e outras mazelas, que colocaram o Brasil em níveis de subdesenvolvimento.

Em 2018 foi eleito Deputado Federal pelo Partido Social Liberal (PSL) com 47.065 votos. Ao assumir o mandato como Deputado Federal, manteve seu compromisso de campanha, renunciando à aposentadoria especial conferida aos parlamentares, e tem utilizado a verba de gabinete com transparência e respeito máquina pública e a sociedade.

O site ‘ranking dos políticos’ avaliou o Delegado Felício Laterça como o segundo melhor parlamentar do RJ, quando o assunto é o uso da verba de gabinete. O parlamentar, na classificação geral do ranking do Congresso, ocupa a 67ª posição.

Servidor público há mais de 28 anos, ele tem ampla experiência na área da Segurança Pública. Foi detetive na Polícia Civil e Oficial de Justiça Avaliador antes de ser aprovado no concurso para Delegado de Polícia Federal.