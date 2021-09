PM apreende drogas, munições, dinheiro e material do tráfico em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 15/09/2021 12:35 | Atualizado 15/09/2021 12:36

RIO DAS OSTRAS - Dois homens foram presos após trocarem tiros com a Polícia Militar (PM), na noite desta quarta-feira (14), no bairro Ancora, em Rio das Ostras. A ação foi deflagrada após denúncias de que traficantes estavam comercializando entorpecentes em uma localidade conhecida como “Boca da Colômbia” no morro da Portelinha.



Durante incursão à Rua Maria de Lourdes, militares foram recebidos a tiros e revidaram, iniciando um confronto. Após o cessar fogo, dois suspeitos, de 19 anos, foram capturados. Com eles foram apreendidas: 308 cápsulas de cocaína, 87 buchas de maconha, nove munições deflagradas, oito munições intactas, um aparelho celular, R$ 182,00 e um caderno com anotações do tráfico.



O prejuízo causado com a apreensão das drogas é estimado em R$ 4.300. Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. Segundo a PM, um deles já possui anotações criminais por tráfico de drogas. O material arrecadado na ação foi apresentado à Polícia Civil. Não houve feridos.