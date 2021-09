Rodrigo Pontes, artista visual há mais de 16 anos, buscou inspiração no MAC – Museu de Arte Contemporânea, de Niterói. - Foto: Divulgação.

Rodrigo Pontes, artista visual há mais de 16 anos, buscou inspiração no MAC – Museu de Arte Contemporânea, de Niterói.Foto: Divulgação.

Publicado 14/09/2021 18:51

RIO DAS OSTRAS - Os talentos de Rio das Ostras continuam ganhando o mundo e se destacando fora do Município. Dessa vez, o artista plástico Rodrigo Pontes, foi um dos nove convidados especializados em design de parede a expor sua arte no Shopping Vogue Square, no Rio de Janeiro, dentro do Projeto Vogue Life Experience, em parceria com a @rioarquiteturaedesign.



Com o tema “Trazendo o Rio para o Vogue Square”, os artistas tiveram que transformar o espaço em cores buscando inspiração nas belezas da cidade. No caso do Rodrigo Pontes, artista visual há mais de 16 anos, a inspiração veio do MAC – Museu de Arte Contemporânea, de Niterói.



“Além de compor a paisagem na vista de Niterói para o Rio de Janeiro, interagindo com a exuberância da natureza carioca, essa foi uma forma de homenagear os 25 anos do Museu, comemorado no início de setembro. Outra inspiração foi o próprio arquiteto Oscar Niemeyer, idealizador do projeto do Museu, que possuía simplicidade com linhas orgânicas em seus projetos. E eu sou um admirador do seu estilo”, declarou Rodrigo esclarecendo que participar do evento é uma grande oportunidade de mostrar a potência que o Design de Parede está ganhando como forma também de unir Arte, Decoração e Cultura.



De acordo com Rodrigo Pontes, a escolha por utilizar a pintura orgânica foi para retratar o monumento de forma fluida, inspirada na forma que o Niemeyer rascunhava seus projetos.

“Niemeyer dizia que, ao olhar o local destinado ao museu, o MAC surgia na paisagem naturalmente como uma flor, mesmo que o prédio seja interpretado por muitos como um disco voador. Por isso, no meu projeto, destaquei o elemento flor como forma de trazer a ideia dele que é a essência do monumento”, explicou o artista riostrense.



De acordo com Leandro Braz, idealizador do Projeto, o jeito simples e a forma como se expressa artisticamente foram fundamentais para a escolha do nome de Rodrigo Pontes, como um dos nove artistas convidados.

“A captação dos artistas sempre é feita de uma forma muito orgânica, através das redes sociais, principalmente do Instagram. Eu olho os projetos, analiso e vejo se o artista, através do seu perfil, se enquadra no projeto. O Rodrigo foi um feliz encontro, quando ele estava visitando meu evento anterior ao do Vogue Square, conversamos e gostei do lado simples e artístico dele. Ainda fui conhecer o trabalho dele no perfil @paredesacores e fiquei impressionado. Vi que ele se encaixava perfeitamente nesse projeto de levar os eventos de arquitetura, design e cultura para dentro dos shoppings”, disse.