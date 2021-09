Vacinação contra Covid-19 para adolescentes sem comorbidades será suspensa em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação.

Vacinação contra Covid-19 para adolescentes sem comorbidades será suspensa em Rio das Ostras. Foto: Divulgação.

Publicado 17/09/2021 17:59 | Atualizado 17/09/2021 18:02

RIO DAS OSTRAS - A Prefeitura de Rio das Ostras suspendeu a aplicação da vacina contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades do município. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (16).

Conforme o município, a 1ª dose do imunizante em menores de 13 anos, prevista para sexta, e de 12 anos, foi cancelada após a publicação de uma nota técnica do Ministério da Saúde na quarta-feira (15).



Até o momento, Rio das Ostras já vacinou com primeira dose os adolescentes entre 17 e 14 anos. A vacinação do público de 14 anos que acontece nesta quinta será mantida até o final do dia, como previsto no calendário. Segundo o MS, nota Informativa no 40/2021 (SECOVID/GAB/SECOVID/MS), a vacinação contra Covid-19 está restrita a três perfis específicos:



– Adolescentes com comorbidades;

– Adolescentes com deficiência permanente;

– Adolescentes que estejam privados de liberdade.