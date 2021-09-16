Segundo a prefeitura, os pacientes infectados têm idades entre 17 e 88 anos. Foto: Divulgação.
Rio das Ostras confirma mais oito casos da variante delta e dois da gama, com um óbito
Prefeitura, que agora conta 13 casos da variante delta, disse que sequenciamento genômico foi realizado pela Fiocruz
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Prefeitura, que agora conta 13 casos da variante delta, disse que sequenciamento genômico foi realizado pela Fiocruz
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
PM prende homem com carga de maconha em Casimiro de Abreu
Ação ocorreu no bairro Palmital, na noite desta terça-feira (14)
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus, recebem emendas para Saúde e Assistência Social
Através de emendas parlamentares do deputado Felício Laterça, Conceição de Macabu recebeu R$ 200 mil. Já Carapebus recebeu R$ 300 mil e Rio das Ostras R$ 325 mil
PM prende dois e causa prejuízo de R$ 4 mil ao tráfico após confronto em comunidade de Rio das Ostras
Confronto ocorreu durante incursão à uma localidade conhecida como "Boca da Colômbia" no morro da Portelinha
Criança foge de casa, se perde e reencontra o pai com ajuda da PM, em Rio das Ostras
Caso ocorreu na noite desta terça-feira (14); menino foi localizado no Jardim Campomar
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