Segundo a prefeitura, os pacientes infectados têm idades entre 17 e 88 anos. - Foto: Divulgação.

Segundo a prefeitura, os pacientes infectados têm idades entre 17 e 88 anos. Foto: Divulgação.

Publicado 16/09/2021 07:42 | Atualizado 16/09/2021 07:57

RIO DAS OSTRAS - A Prefeitura de Rio das Ostras confirmou, na noite desta quarta-feira (15), que foram detectados oito novos casos da variante Delta da Covid-19 em moradores da cidade. Além disso, o município também informou presença da variante Gama do vírus, antes chamada de P1, em duas amostras de pacientes rioostrenses.

O sequenciamento genômico foi realizado pela Fiocruz e os dados foram repassados ao município pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre os infectados, um homem de 40 anos veio a óbito pela variante Gama. Os demais pacientes, sete mulheres e outros dois homens, seguem em estado estável de saúde. Os pacientes infectados têm idades entre 17 e 88 anos. Todos os casos estão sob monitoramento da Vigilância em Saúde.

Desde a primeira confirmação pela Secretaria de Estado de Saúde, Rio das Ostras registra, ao todo, 13 casos de Covid-19 por variante Delta. A Secretaria Municipal de Saúde destaca a prevalência da variante Delta sobre a variante Gama (P1), o que vem ocorrendo em grande parte do País e alerta para a importância da vacinação para se proteger do coronavírus e da manutenção das medidas preventivas e dos hábitos de higiene.